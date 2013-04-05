Galatasaray'dan UEFA'ya Burak başvurusu!

Galatasaray'dan UEFA Disiplin Kurulu'na Burak Yılmaz için başvuru. Sarı-kırmızılılar, golcü oyuncunun Real Madrid maçında gördüğü sarı kartın iptali için başvuruda bulundu.

Real Madrid - Galatasaray maçının 78. dakikasında Burak Yılmaz, Sergio Ramos'un ceza alanı içindeki müdahalesi sonucunda yerde kalmıştı.

Maçın hakemi Svein Oddvar Moen, Burak'ın kendini aldatmya yönelik hareketi gerekçesiyle golcü oyuncuya sarı kart göstermişti.

Burak Yılmaz, bu sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı yönetim, Burak Yılmaz'ın bu cezasını UEFA'ya taşıdı. Galatasaray, UEFA Disiplin Kurulu'na Burak Yılmaz'ın sarı kartının iptali için başvuru yaptı.