Galatasaray'dan transferde son gün bombası!

T24 - Galatasaray Kulübü, Altaylı futbolcu Musa Çağıran ile 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere 3 yıllık ön sözleşme imzaladığını duyurdu.



Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol A.Ş. ile Altay Spor ve Musa Çağıran ile 1 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık ön sözleşme imzalanmıştır. Yapılan ön sözleşme gereği futbolcu Musa Çağıran, bu sezon sonuna kadar Altay Spor Kulübü'nde forma giyecektir. Musa Çağıran'a 'hoşgeldin' diyor, futbol hayatında üstün başarılar diliyoruz'' denildi.

