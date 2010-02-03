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Spor

Galatasaray'dan transferde son gün bombası!

Galatasaray, Altaylı futbolcu Musa Çağıran ile 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere 3 yıllık ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü, Altaylı futbolcu Musa Çağıran ile 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere 3 yıllık ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Galatasaray Futbol A.Ş. ile Altay Spor ve Musa Çağıran ile 1 Haziran 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık ön sözleşme imzalanmıştır. Yapılan ön sözleşme gereği futbolcu Musa Çağıran, bu sezon sonuna kadar Altay Spor Kulübü'nde forma giyecektir. Musa Çağıran'a 'hoşgeldin' diyor, futbol hayatında üstün başarılar diliyoruz'' denildi.

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