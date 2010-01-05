Galatasaray'dan transfer bombası

T24- Wolfsburg'un savunma oyuncusu Ricardo Costa, kısa süre içinde Galatasaray'a imza atacağını açıkladı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu Ricardo Costa, Alman basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'a transferinin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.

Cnntürk'ün haberine göre; Portekiz milli takımında da forma giyen Ricardo Costa, "Wolfsburg beni bırakmak istemeyebilir, ama ben Galatasaray forması giyeceğime eminim" dedi.

Halen takımıyla Güney Afrika'da hazırlık kampında olan deneyimli oyuncu, Almanya'ya döndükten sonra transferin biteceğini tahmin ettiğini belirtti.

Galatasaray'ın sakatlar yüzünden savunmanın ortasına yeni oyuncu aradığını ifade eden Ricardo Costa, "sözleşmem bitiyor, Wolfsburg da beni satarak bu transferden iyi para kazanabilir" dedi.



Galatasaray'ın Türkiye'de ve Avrupa'da her zaman zirveye oynayan büyük bir takım olduğunu söyleyen Portekizli oyuncu, İspanya, İtalya ve İngiltere'den de teklifler aldığını dile getirdi.