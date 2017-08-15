Galatasaray'dan toplu imza töreni

Galatasaray Kulübü, futbol takımının yeni transferleri Sofiane Feghouli, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges ve Badou Ndiaye için toplu imza töreni düzenledi.

Türk Telekom Stadı'nda kulüp başkanı Dursun Özbek'in katıldığı organizasyonda, kadroya yeni dahil edilen Feghouli ile kendileri için daha önce tören düzenlenmeyen Maicon, Fernando ve Ndiaye, medya önünde sözleşmeye imza attı. Törende, Feghouli 5, Maicon ve Ndiaye 4'er, Fernando ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Özbek, takıma dahil olan isimlerden 4'ü için böyle bir etkinlik yaptıklarını aktarırken, başarılı bir sezon geçmesi temennisinde bulundu.

Toplu halde atılan imzaların ardından oyuncular, formalarıyla başkan Özbek'in yanında poz verdi.

Dursun Özbek

"Kadroya katılan 4 oyuncuyla ilgili imza töreni düzenliyoruz. Bütün takımlara başarılı sezon diliyorum. Mücadelesi bol, futbol zevki yüksek bir sezon geçiririz inşallah. Hepiniz hoş geldiniz."

Özbek'ten Arda açıklaması

"Galatasaray olarak bildiğiniz gibi uzun süredir takıma hizmet etmiş futbol takımı bazı bölgelerin yenilenmesi, takıma yeni heyecan getirecek isimler tespit edilmiştir. Gerek scout ekibimiz, gerek hocamızla çalışmalar yaptık. Hala eksikler var. Çalışmaları yapıyoruz. Bu bir bütçe işidir.

Hesaplarımızın içinde ne kadar gitmek isteyen futbolcu var, bonservis gelebilir hesabı yapıyoruz. Arda ile ilgili şunu söylemek isterim; Arda Galatasaray'ın yetiştirdiği bir futbolcumuz. Çok iyi bir Galatasaraylı. Türkiye'de oynamak isterse geleceği yer Galatasaray. Böyle bir buluşmadan memnun oluruz.

Transfer çok kolay bir olay değil. İradelerin oluşması lazım. Amacımız en iyi takım olmak. Bu manada çalışıyoruz. Bitmeden detaylar vermek yanlış olur. Sadece çalışmaların sürdüğü yönünde konuşabilirim."

"Revizyona soyunduk. Yorulmuşluklar vardı. Son derece riskli bir iş. Maya tutar mı, tutmaz mı... Zor bir karardı. Galatasaray'ın bu kararı verme zorunluluğu vardı. Performans tatmin etmiyordu. Yenilenme lazımdı. Maçı dün bu heyecanla izledim. Çok da memnun oldum. Gayet iyi performans sergilediler. Mücadele, hırs ve klas bir futbol vardı. Skor da ona göre oldu. Bir-iki eksik var. Bunlar mali yapıya bağlı. Mali yapıyı rahatsız etmemeliyiz."

"Diyorlar ki Riva'dan gelen parayı transfere verdi... Riva'dan gelen para, şubat ayında geldi. Adresini de buldu. Ondan sonra da para gelmedi. Futbolcunun maliyetini alıyorlar, 1 sezonluk 3 milyonsa, 5 yıllık sözleşmeyle çarpıyorlar. 25 milyon diyorlar. Abartılı, kafa karıştırıcı, algı yaratmaya yönelik şeyler... Ya hesap kitap bilmiyorsunuz ya da açıklamaları dinlemeniz lazım.

Seçildikten 3 sene zarfında 2 yılda alınan ve satılan oyuncular birbirine eşit. Bu sene yenilemek için aşağı yukarı 30 küsür milyon euro'luk bütçe yaptık. Yaklaşık 34 milyon euro bonservis ödedik. Yaklaşık 20 milyon euro'luk bonservisi geliri geldi. 17-18'i realize oldu, eli kulağında bir transfer daha var. 34 milyonluk alış var, 20 de satış var. Demek ki 14 milyon euro'ya 4 sene hizmet edecek takımı sağlamışız. 2013-2014-15-16 yıllarında maaşlara bakmak lazım.

Biz UEFA'dan bir ceza yedik. O günkü şartlar altında bize dediler ki; sizin sporculara ödediğiniz para 65 milyonu geçemez. 2 senelik anlaşmaydı. İlk sene 65 ödedik, 2'ci sene 59-60 ödedik.

Yeni kadroda nereye varıyor?

Orada da hesabımız aynı. Futboldan gelen kazançlar tespit edilmiş, bu rakam geçilemez. Bu sene de 60-61 milyon mertebesinde kalacağız. Tabii ki ayrılmasını beklediğimiz futbolcular var. Maaşlar yüksek, evet doğru. İyi futbolcu, iyi maaş alıyor. Devraldığımız takımda 42 futbolcu vardı. 18 kişilik kadro yapıyorsunuz. 24 tanesini tribünde oturtuyorsunuz. Bunlar bedava durmuyor. Biz bu oyuncuları teker teker tasfiye ettik.

Bugün kadromuz 28'den ibarettir. Bunu yaparsanız iyi futbolcuya yüksek maaş verebilirsiniz. Kaynakları iyi kullanmak önemlidir. Asıl tartışılması gereken 42 futbolcunun olmasıydı. Hiç kimse rakamlarla oynayıp algı yaratmasın."

''Galatasaray taraftarsız düşünülemez"

''Bu çalışmaları, Galatasaray taraftarını mutlu etmek için kurduk. Çektiğimiz tüm eziyetler Galatasaray taraftarının mutluluğu için. En çok ihtiyacımız olan şey; taraftarımızla kenetlenip bir olmak. Taraftarlarımızdan rica ediyorum. Sezon daha yeni başladı. Daha bir haftayı geride bıraktık. Antrenörünü, futbolcusunu alkışlayıp motive etmeleri lazım. Çünkü sahada o 11 oynuyor ve o 11'ide yönetecek kişi Igor Tudor'dur. Bu sebepten dolayı Tudor'un aleyhinde tezahurat yapmak, kimin işine yarar?

Bu sezon şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Artık bir olma, birlik olma zamanı. Herkes tribünlere gelsin. Artık 40-50 bin kişilere oynamak istiyoruz. Gelecek herkes de antrenörlerimizi ve futbolcularımızı alkışlasın, kucaklasın. Taraftardan tek beklentim bu.''

''Transfer çalışmalarımız devam ediyor"

''Birkaç gün içinde netice alacağımız oyuncular olabilir. Bu transferleri, gidecek isimlerin planlamasından sonra neticeye kavuşturabiliriz. Bütçe dengesi çok önemli. Dün çok iyi bir maç çıkardık. Seyircinin de bu gidişata kombine alarak, maça gelerek destek olması lazım. ''

''Selçuk İnan takımımızın kaptanıdır"

''Selçuk bizim takım kaptanımız. Kendisi hala bizim oyuncumuzdur. Takımdaki durumu, yönetimin karar vereceği bir şey değil.''

Feghouli: Fenerbahçe'den tekli aldım

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan transfer ettiği Cezayirli milli oyuncu Sofiane Feghouli, verdiği karardan bir kez daha memnun olduğunu söyledi.

Galatasaray gibi büyük bir camiaya geldiği için büyük mutluluk hissettiğini aktaran Feghouli, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendi ve transferimi gerçekleştirdi. Dün yapılan Kayserispor maçını izlerken, buraya geldiğim için tekrar mutlu oldum. Savaşçı ruhumu ve azmimi katarak ben de takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." dedi.

Sakatlığıyla ilgili bilgi veren Cezayirli oyuncu, "Şükürler olsun sakatlığım iyiye gidiyor. İki hafta içinde takımda oynamaya başlayabilirim. Tabii burada hocamızın kararı çok önemli. ifadelerini kullandı.

Transferinin netleşmesi için uzun süre beklenildiğinin hatırlatılması üzerine Feghouli, "Ben futbolcu olarak daha önce gelmek isterdim. Benimle ilgili bir sıkıntı yoktu aslında ama transfer uzun bir süreç. Sadece oyuncunun istemesi yetmiyor. Kulüplerin de anlaşması gerekiyor. O yüzden biraz beklenildi. Çok şükür şu an Galatasaray'dayım." diye konuştu.

Feghouli: Fenerbahçe bana teklif yaptığında tercih hakkımı onlardan yana kullanmadım ama Galatasaray teklif yapınca işler değişti.

Fernando:Kendi tarihimi yazmaya geldim

Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı oyuncu Fernando Reges, Galatasaray kariyeri için iddialı konuştu.

Kayserispor maçında sarı-kırmızılı taraftarların kendisini çok etkilediğini anlatan Fernando, taraftarların çok sevdiği Felipe Melo ile aynı pozisyonda oynadığının hatırlatılması üzerine, "Melo kulüpte ve taraftarların gözünde bir idol. Ben de buraya kendi tarihimi yazmaya geldim. Kendi ismimi Galatasaray tarihine yazdırıp, şampiyonluklar yaşamaya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Ndiaye: Kararımın ne kadar doğru olduğunu anlıyorum

Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye, Galatasaray'ı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu aktardı.

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden kendisine teklif geldiği yönündeki soru üzerine Ndiaye, "Teklifler gelince tabii ki düşünüyorsunuz ama şu an kararımın ne kadar doğru olduğunu anlayabiliyorum." diye konuştu.

Kayserispor maçında taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarına da değinen Ndiaye, "Dün taraftarların bana verdiği destek çok güzeldi. Ancak çok daha zorlu maçlar oynayacağız. Her geçen gün kendimi nasıl geliştirebilirim, buna odaklanacağım." ifadelerini kullandı.

Maicon: Transferde defansif-ofansif denge lazım

Öte yandan, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon ise Galatasaray'ın geçmişte savunmada yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldiği yönündeki soruya, "Savunmanın ve stoperlerin başarısı bir çok detaya bağlı. Takım olarak defansif ve ofansif anlamda bir dengenizin olması lazım. Biz dün bunu en iyi şekilde sağladık. Ayrıca bize çok güven veren bir kalecimiz var. Bu da önemli bir faktör." şeklinde görüş belirtti.

Yapılan açıklamaların ardından imza töreni tamamlandı.