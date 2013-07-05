Galatasaray'dan TFF'ye yabancı tepkisi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Spor Toto Süper Lig’deki yabancı sınırlamasını düzenleyen 6+0+4 kararına Galatasaray’dan sert tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada “TFF’nin Yanlışında Israrı Türk Futboluna Vurulmuş Ağır Bir Darbedir” denildi.

'U-20 gerekçe olamaz'

Galatasaray’ın açıklamasında, “Türkiye futbolu uluslararası arenada başarı merdivenlerini hızla tırmanırken içerden vurulmuştur. Geçtiğimiz yıl takımlarımızın yakaladığı ivme sonrasında bizlere düşen görev bu başarıyı daha da ileriye taşımak iken, TFF yanlışında ısrar ederek takımlarımızı sportif açıdan mahkum durumda bırakmıştır.

Alınmış yanlış kararın sürdürülmesinde “Biz zaten Avrupa Birliği'ne üye değiliz” gibi, “U20’de başarısız olduk” gibi gerekçelerin gösterilmiş olması kulüplerimizin geleceğini belirleyecek böylesine önemli bir kararın hiçbir araştırmaya dayanmadan, son derece keyfi olarak alındığının açık kanıtıdır” denildi.