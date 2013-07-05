T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı tepkisi

Galatasaray, TFF'nin yabancı futbolcu sayısını kısıtlayan 6+0+4 kararına resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi

05 Temmuz 2013 20:04

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Spor Toto Süper Lig’deki yabancı sınırlamasını düzenleyen 6+0+4 kararına Galatasaray’dan sert tepki geldi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada “TFF’nin Yanlışında Israrı Türk Futboluna Vurulmuş Ağır Bir Darbedir” denildi.

 

'U-20 gerekçe olamaz'

 

Galatasaray’ın açıklamasında, “Türkiye futbolu uluslararası arenada başarı merdivenlerini hızla tırmanırken içerden vurulmuştur. Geçtiğimiz yıl takımlarımızın yakaladığı ivme sonrasında bizlere düşen görev bu başarıyı daha da ileriye taşımak iken, TFF yanlışında ısrar ederek takımlarımızı sportif açıdan mahkum durumda bırakmıştır.

Alınmış yanlış kararın sürdürülmesinde “Biz zaten Avrupa Birliği'ne üye değiliz” gibi, “U20’de başarısız olduk” gibi gerekçelerin gösterilmiş olması kulüplerimizin geleceğini belirleyecek böylesine önemli bir kararın hiçbir araştırmaya dayanmadan, son derece keyfi olarak alındığının açık kanıtıdır” denildi.

 

ETİKETLER

galatasaraytfffenerbahçeuefau20

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24