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Galatasaray'dan TFF'ye ihtarname

Galatasaray Kulübü, avukatları aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname yolladı.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Galatasaray Kulübü, avukatları aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtarname yolladı.


Sarı kırmızılı kulübün avukatı Mahinur Dengiz tarafından Futbol Federasyonu'na çekilen ihtarnamede, "Eğer 58. madde ile ilgili alacağınız karar doğrultusunda UEFA, önümüzdeki yıllar için Türk takımlarını Avrupa kupalarından men ederse ve biz de bu sebepten dolayı kupalara katılma hakkımızı kaybedersek, bu durumun sorumlusu siz olursunuz" şeklinde bir ifadenin yer aldığı öğrenildi.

Galatasaray, 58. maddede değişiklik yapılmasına karşı çıkmıştı.


Öte yandan Federasyon'daki toplantıdan, 26 Ocak'taki Genel Kurul öncesi önemli kararların çıkması bekleniyor. Toplantının ardından 58. maddede değişiklik yapılıp yapılmayacağı kamuoyu ile paylaşılacak.


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