-Galatasaray'dan TFF'ye eleştiri İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulunun şike olaylarıyla ilgili aldığı kararlar üzerine yaptığı açıklamada alınan kararların telafisi daha ağır sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan yönetim kurulu açıklamasında, ''TFF'nin 15 Ağustos tarihli bildirisi ile, kamuoyunun TFF tarafından atılması beklenen adımları yargı sürecinin bazı aşamalarına endekslemesi ve ortaya çıkan yeni belirsizlik önümüzdeki günlerde telafisi daha ağır ve önemli uygulama zorluklarına yol açabilecek olup 12 Temmuz 2011'de web sitemizden yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz kaygılarımızı teyit eder niteliktedir. Umarız bu gelişme kulüplerimizi taşıyamayacağı yeni yükler altına sokmaz'' denildi.