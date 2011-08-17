T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan TFF'ye eleştiri İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 01:00

-Galatasaray'dan TFF'ye eleştiri İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulunun şike olaylarıyla ilgili aldığı kararlar üzerine yaptığı açıklamada alınan kararların telafisi daha ağır sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan yönetim kurulu açıklamasında, ''TFF'nin 15 Ağustos tarihli bildirisi ile, kamuoyunun TFF tarafından atılması beklenen adımları yargı sürecinin bazı aşamalarına endekslemesi ve ortaya çıkan yeni belirsizlik önümüzdeki günlerde telafisi daha ağır ve önemli uygulama zorluklarına yol açabilecek olup 12 Temmuz 2011'de web sitemizden yapmış olduğumuz açıklamada belirttiğimiz kaygılarımızı teyit eder niteliktedir. Umarız bu gelişme kulüplerimizi taşıyamayacağı yeni yükler altına sokmaz'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24