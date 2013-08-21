Galatasaray'dan Terim açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü Sayın Fatih Terim ile huzurlu ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen talep karşısında atılacak olan adımlar Türk futbolunun âli çıkarları, Galatasaray'ın menfaatleri ve Sayın Fatih Terim'in tercihleri doğrultusunda birlikte şekillendirilecektir. Bu süreci Galatasaray yönetimi ile Sayın Fatih Terim arasında bir kriz yaratma, Galatasaray'a nifak sokma fırsatı olarak kullanmak isteyenlere karşı tüm camiamızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tarz girişimlerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğinin de altını bu vesileyle çizmek isteriz."

Abdullah Avcı'nın istifasının ardından Demirören, Fatih Terim ile görüşmüş, bu görüşmede Demirören'in, halen Galatasaray'ın başında olan Terim'e, "Bu sezon hem Milli Takım'ı hem Galatasaray'ı çalıştır. Sezon sonu Galatasaray'dan ayrıl ve 3 yıl daha sadece Milli Takım'da görev yap" diye teklifte bulunduğu öğrenilmişti.