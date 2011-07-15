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Spor

GALATASARAY'DAN TARAFTARINA ÇAĞRI İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 15:46

-GALATASARAY'DAN TARAFTARINA ÇAĞRI İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Galatasaray Kulübü, taraftarlarına çağrıda bulunarak, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmada yaşanan gelişmelerle ilgili 17 Temmuz Pazar günü yapılması planlanan yürüyüşün iptal edilmesini istedi.  Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol Federasyonunun aldığı kararın ardından açıklamalar yapan kulüp başkanı Ünal Aysal'a destek vermek amacıyla internet ortamında haberleşerek yürüyüş planlayan taraftarlara çağrıda bulunuldu.  Futbol Federasyonunun yaptığı son açıklamaların atılacak adımlar konusunda ümit verdiği vurgulanan açıklamada, ''Geçtiğimiz hafta meydana gelen tartışmaların yansıttığı durumun çok ötesinde bir noktadayız. Böyle bir durumda, pazar günü lisemiz önünde başlayacak destek yürüyüşünün bizi haksız çıkarmak isteyenler tarafından kullanılacağı, hatta provokasyon tehlikesine maruz kalabileceği endişelerini taşıyoruz. Bu nedenle planlanan yürüyüşün iptal edilmesinde yarar gördüğümüzü önemle belirtmek isteriz'' denildi.

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