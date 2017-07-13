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Spor

Galatasaray'dan taraftara uyarı

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarlarına geçmişteki cezayı hatırlattı

13 Temmuz 2017 19:31

Galatasaray Kulübü, İsveç'te Östersunds ile bu akşam oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde taraftarına bir uyarı mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Dortmund karşılaşmasında alınan ceza hatırlatılarak stada giden taraftarlardan dikkatli olmaları ricasında bulunuldu.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesaj şöyle:

"UEFA tarafından 4 Kasım 2014 tarihinde oynanan Borussia Dortmund maçının ardından kulübümüze ertelemeli olarak verilen saha kapama cezasının yeniden yürürlüğe girmemesi adına, Östersunds karşılaşması öncesi ve süresince ses bombası, meşale ve benzeri maddelerin kullanılmaması önemle rica olunur"

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GalatasarayUEFAöstersundstaraftaruyarıyönetim

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