-GALATASARAY'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Sivasspor ile oynanan maçta futbol takımına destek veren taraftarlarına teşekkür etti. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu adına kulübün internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, ''Dün akşam oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasında, soğuğa, yağmura ve tüm eksikliklere rağmen yeni stadımız Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Arena'ya gelerek takımına destek veren tüm Galatasaraylılara içtenlikle teşekkür ediyoruz'' ifadesine yer verildi. Yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı: ''Galatasaraylıların tribünlerde yarattığı müthiş ambiyans ve olağanüstü etkileyici boyutlara ulaşan destek düzeyi, taraftarın takımını nasıl pozitif yönde etkileyebileceğine dair en güzel örneği vermiştir. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en güçlü taraftar desteğini simgeleyen bu gurur verici manzara, takımımızın bugünlerde ihtiyaç duyduğu en önemli manevi güçtür. Bu desteğin devamıyla birlikte, Galatasaray profesyonel futbol takımı, bu sezon yaşadığı talihsizliklerin tümünü tek tek bertaraf edecek ve taraftarının desteğine layık, her zaman gururla seyredeceğimiz Galatasaray takımı olduğunu herkese gösterecektir. Dün akşam bir kez daha göstermiştir ki, Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ın ruhudur. Kulübümüzün itici gücünü oluşturan Galatasaray taraftarına dün akşam verdiği örnek destekten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz.''