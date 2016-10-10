Galatasaray'dan sürpriz transfer

Feyenoord genç takım futbolcusu Yaşar Çavdar'ın Galatasaray ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Gelecek hafta istanbul'a gelecek olan savunma oyuncusunun, Galatasaray genç takımı ile idmanlara başlayacağı belirtildi.

17 yaşındaki futbolcunun, oyuncu izleme komitesi tarafından geçtiğimiz aylarda Feyenoord'da çıktığı bir maçta beğenildiği ve ardından Galatasaray ile idmanlara çıkmak üzere davet aldığı bildirildi.



Futbolcu ailesiyle birlikte İstanbul'a geldiği Temmuz ayında sarı-kırmızılı ekibin tesislerine gitmesiyle transfer gerçekleşti.