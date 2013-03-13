Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de ilk 8 için Avrupa sahnesinde

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takımın yer aldığı 3. turun rövanş maçında yarın Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elerse tarihinde ilk kez bu kupada çeyrek finale kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak Avrupa kupaları tarihindeki en önemli başarısını yakalayan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise bu sezon Belarus'un BATE Borisov takımını eleyerek tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez son 32 takım arasında yer aldı.

2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. turdaki grupta 3. sırada yer alıp yoluna UEFA Kupası'nda devam eden sarı-lacivertliler, 3. turda (son 32) kupaya veda etti. Bu turda İspanya'nın Real Zaragoza takımıyla eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 yenildiği rakibine deplasmanda da 2-1 mağlup olunca, kupadan elendi.

2006-2007 sezonunda Avrupa arenasında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçemeyen sarı-lacivertliler yoluna UEFA'da devam ederken, grup aşamasında da ilk kez bu sezon yer aldı. Fenerbahçe ikinci tur mücadelesinde H Grubu'nda 4 maçta 1 galibiyet alıp, 1 kez berabere kaldı, 2 maçta da yenildi. 4 puanla 3. tura yükselen Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile eşleşti. İstanbul'daki maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda da 2-2'lik beraberlikle kupaya veda etti.

2009-2010 sezonunda Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, yine son 32 takımın bulunduğu turda Avrupa'ya veda etti. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımına karşı İstanbul'daki ilk maçı 2-1 kaybettikten sonra, üst üste diğer 5 maçını kazanarak 15 puanla grubu birinci tamamladı. Son 32 takımın yer aldığı turda Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen Fenerbahçe, 2-1'lik yenilgi ve 1-1'lik beraberlikle kupadan elendi.





-UEFA'da 78. maç-





Sarı-lacivertli ekip, eski adı UEFA Kupası, yeni adı UEFA Avrupa Ligi olan bu organizasyonda bugüne dek çıktığı 77 maçta 31 kez kazandı, 16 maçta berabere kaldı, 30 maçta da yenildi.

Organizasyonun UEFA Avrupa Ligi adıyla oynandığı dönemde ise 23 maça çıkan Fenerbahçe, 13 maçı kazandı, 6 maçta berabere kaldı, 4 maçta da kaybetti.

Fenerbahçe bu sezonun yanı sıra, tarihinde 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi kulvarında mücadele etti.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi dönemlerindeki performans tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M A Y

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UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 23 13 6 4 33 19

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Toplam 77 31 16 30 105 110

