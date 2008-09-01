Galatasaray'dan son dakika transferi

Transferin son gününde Galatasaray genç bir futbolcuyu renklerine bağladı. Uğur Uçar ve Sabri Sarıoğlu'ndan sonra Barış Özbek'in de sakatlanmasıyla sağ bekte sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı kulüp, Bursaspor'un genç oyuncusu Serkan Kurtuluş'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Sözleşme yenilemediği için Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Serkan Kurtuluş için iki kulüp yöneticileri arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.



Beşiktaş'ta oynayan Serdar Kurtuluş'un da kardeşi olan 19 yaşındaki Fatih Serkan Kurtuluş'un önümüzdeki sezon Bursaspor'la olan sözleşmesi sona eriyordu. Sözleşmenin şartları açıklanmazken, genç oyuncu Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor.



Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp Sabri Sarıoğlu ile olan sözleşmesini de 2011-2012 sezon sonuna dek uzattığını duyurdu. Genç kalecilerden Fırat Kocaoğlu'nun pilot takımı konumundaki TFF 2. Lig takımlarından Beylerbeyi'ne, Tuncay Döşoğlu'nun ise TFF 3. Lig takımlarından Yıldırım Bosnaspor'a kiralık olarak verildiği belirtildi.

