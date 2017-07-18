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Spor

Galatasaray'dan sol beke sürpriz transfer!

Sarı-kırmızılıların kadroda değişime olan ihtiyacı, başkan Dursun Özbek tarafından da vurgulanmıştı

18 Temmuz 2017 17:56

Yeni sezon öncesi değişime ihtiyaç duyduğu dün kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından da dillendirilen Galatasaray, sürpriz bir transfer girişimine imza attı.

BeINSports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Uruguay 2. Ligi'nde forma giyen 19 yaşındaki sol bek Mathias Olivera'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

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İlerleyen saatlerde Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklama gelmesi beklenirken, 19 yaşındaki genç oyuncunun transferinde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın da etkili olduğu ileri sürüldü.

Uruguay U20 Milli Takımı formasını 28 kez sırtına geçiren 19 yaşındaki sol bek, milli forma ile 3 gol kaydetti.

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