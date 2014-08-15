Galatasaray’dan Seba mesajı: Kartal kanatlarında sonsuzluğa uçtu

Resmi internet sitesinin giriş sayfasına 'Güle güle Süleyman Seba' yazan Galatasaray, bugün son yolculuğuna uğurlanan efsane başkandan "O siyah beyaz aşk hikayesi hepimizin hatıralarında yaşayacak" sözleriyle bahsetti.

Açıklamada “Süleyman Seba yıllar önce bir 'Galatasaraylı'nın kaleminden çıkıp 'Beşiktaşlılar'ın yüreğine dokunan şarkıdaki gibi hüzünlü bir sonbahara yaklaşırken, kartal kanatlarında sonsuzluğa uçtu. Bize kanatlarının gölgesinde; cefayı, dostluğu, sadakati, centilmenliği ve tevazuyu miras bırakarak” ifadeleri dikkat çekti

Radikal’de yer alan habere göre, Sarı-kırmızılıların açıklaması şöyle:

"Bizimkisi bir aşk hikayesi siyah-beyaz film gibi biraz, hüzünlü sonbahar kapısından çıkmak gibi aydınlığa biraz... Süleyman Seba yıllar önce bir 'Galatasaraylı'nın kaleminden çıkıp 'Beşiktaşlılar'ın yüreğine dokunan şarkıdaki gibi hüzünlü bir sonbahara yaklaşırken, kartal kanatlarında sonsuzluğa uçtu. Bize kanatlarının gölgesinde; cefayı, dostluğu, sadakati, centilmenliği ve tevazuyu miras bırakarak. Sarı kırmızılı renklere gönül veren milyonlar, o 'gönül adamı'nı unutmayacak. O 'Siyah-beyaz aşk hikayesi' hepimizin hatıralarında yaşayacak. Beşiktaş ve Türk sporunun başı sağolsun."