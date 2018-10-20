T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama

Feghouli ve Reges'in tedavisine başlandı

20 Ekim 2018 17:25

Galatasaray, Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten  yapılan açıklamada; sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlandığı belirtilirken, kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacağı kaydedildi.  (DHA)

 

ETİKETLER

Sofiane FeghouliFernando RegesSerdar Azizgalatasarayaçıklamasakatlıkfutbol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24