Galatasaray'dan sakatlıklar hakkında açıklama

Feghouli ve Reges\'in tedavisine başlandı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli, Fernando Reges ve Serdar Aziz\'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges\'in tedavisine başlandığı belirtilirken, kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz\'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacağı kaydedildi.

