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Spor

Galatasaray'dan Rodrigues'in ücretine iyileştirme

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Garry Rodrigues'in yıllık ücretinin 1 milyon 350 bin Euro'dan 1 milyon 900 bin Euro'ya yükseltildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

04 Eylül 2018 23:15

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, Garry Rodrigues\'in yıllık ücretinin 1 milyon 350 bin Euro\'dan 1 milyon 900 bin Euro\'ya yükseltildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulübün KAP\'a yaptığı bildirimde, \"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues\'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 Euro olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 Euro olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" ifadeleri yer aldı.
Rodrigues geçen sezon ligde oynadığı 33 maçta 9 gol ve 11 asist üreterek takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli pay sahibi olmuştu.

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