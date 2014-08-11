Galatasaray’dan Podolski atağı

Teknik direktör Prandelli’ye, “Transferleri bitirmek üzereyim” garantisini veren Başkan Ünal Aysal, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Arsenal’den Joel Campbell’ı transfer etmek için çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın B Planı’nın, yine aynı İngiliz ekibinde forma giyen Alman Lukas Podolski olduğu öğrenildi.

Fanatik’in Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre, Almanlar’ın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild’in haberine göre Cim Bom, 29 yaşındaki forveti kadrosuna katmak konusunca ısrarcı ve bunun için de teknik direktör Arsene Wenger’in oyuncuyla ilgili vereceği kararı bekliyor.



2011’de KAP’a bildirilmişti





Arsenal’in, Barcelona’dan Alexis Sanchez’i almasının ardından ilk 11’deki yeri garanti olmayan Podolski’nin de, Wenger’le yapacağı görüşmeden çıkacak sonuca göre, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmek istediği öne sürüldü. Teknik direktör Cesare Prandelli’nin de, Campbell’ın gelmemesi halinde Podolski’ye olumlu baktığı konuşuluyor. Cim Bom, 3 sezon önce de Alman futbolcuyu Köln’de oynarken almak için harekete geçmiş ve 24 Ağustos 2011’de KAP’a, Köln’le resmi görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Ancak tecrübeli oyuncu o dönem takımda kalmayı tercih etmiş ve sonraki sezon da 12 milyon Euro bonservisle Arsenal’e gitmişti.