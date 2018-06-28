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Spor

Galatasaray'dan peş peşe KAP açıklamaları

Sarı-kırmızılılar, iki futbolcu hakkında KAP bildirimi yaptı

28 Haziran 2018 13:10

Galatasaray Kulübü, Muğdat Çelik ve Ryan Donk için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Muğdat Çelik transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Donk'u da açıkladı

Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP' yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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