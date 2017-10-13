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Spor

Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci haftasında lider Galatasaray, yarın saat 19

13 Ekim 2017 18:20

İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig\'in 8\'inci haftasında lider Galatasaray, yarın saat 19.30\'da Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Konya\'daki zorlu karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. 
Galatasaray camiası karşılaşmaya Özgür Yankaya\'nın atanmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu\'nda Kasımpaşa ile oynadığı maçta görev yapan Yankaya, tartışmalı kararlarıyla dikkat çekmişti.
Galatasaray cephesi, sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonda Yankaya\'nın devam kararı vermesi ve bunun ardından Kasımpaşa\'nın gol bulmasının maçın seyrini değiştirdiğini belirtmişti.
İÇERİDE ÜST ÜSTE 2\'NCİ MAÇ
Geçtiğimiz sezonun 30\'uncu haftasında oynanan karşılaşmada Yankaya\'nın kararları tepki toplarken, Yankaya o günden bugüne Galatasaray maçlarına atanmadı. Ancak Galatasaray cephesinin tepkisini çeken bir diğer ayrıntı ise, Yankaya\'nın 5\'inci haftadaki Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası, Konya ekibinin üst üste 2\'nci iç saha maçında yeniden görev alması oldu. Yankaya yönetimindeki maçta Konyaspor, Akhisarspor\'u 2-0\'la geçmişti.

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