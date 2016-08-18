Galatasaray'dan orta sahaya bedava transfer

Galatasaray'a gelmek için Porto’da kadro dışı kalmayı bile göze alan 25 yaşındaki Josue ile anlaşmaya varıldı.

Transfer döneminin en hızlı kulübü Galatasaray, orta sahayı güçlendirme adına bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Portekizli Josue’nin kulübü Porto ile anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli ödenmeyecek olan 25 yaşındaki futbolcuya senelik 850 bin Euro verilecek. Sportif A.Ş yöneticisi Mehmet Özbek, “Bizde iyi işler yaparsa, tapusunu almak için görüşürüz. Şuan satın alma opsiyonu yok” ifadesini kullandı.

Galatasaray vazgeçmedi

Yaz aylarının başından beri Aslan’ın gündeminde olan Josue’nin, Galatasaray’a gelmek için her türlü fedakârlığı yaptığı ortaya çıktı. Önce Telles ile takasta değerlendirilmek istenen Portekizli, Porto yönetiminin kararıyla kulübünde kaldı. Israrla Galatasaray’a gitmek istediğini bildiren Josue’ye kadro dışı kalma riski doğdu. Ancak bu ısrarından vazgeçmeyen Portekizli’nin Galatasaray hayali gerçekleşti.