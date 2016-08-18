T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'dan orta sahaya bedava transfer

Kiralama bedeli ödenmeyecek olan 25 yaşındaki futbolcuya senelik 850 bin Euro verilecek

18 Ağustos 2016 12:30

Galatasaray'a gelmek için Porto’da kadro dışı kalmayı bile göze alan 25 yaşındaki Josue ile anlaşmaya varıldı.

Transfer döneminin en hızlı kulübü Galatasaray, orta sahayı güçlendirme adına bir transfere daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Portekizli Josue’nin kulübü Porto ile anlaşmaya vardı. Kiralama bedeli ödenmeyecek olan 25 yaşındaki futbolcuya senelik 850 bin Euro verilecek. Sportif A.Ş yöneticisi Mehmet Özbek, “Bizde iyi işler yaparsa, tapusunu almak için görüşürüz. Şuan satın alma opsiyonu yok” ifadesini kullandı.

 

Galatasaray vazgeçmedi

 

Yaz aylarının başından beri Aslan’ın gündeminde olan Josue’nin, Galatasaray’a gelmek için her türlü fedakârlığı yaptığı ortaya çıktı. Önce Telles ile takasta değerlendirilmek istenen Portekizli, Porto yönetiminin kararıyla kulübünde kaldı. Israrla Galatasaray’a gitmek istediğini bildiren Josue’ye kadro dışı kalma riski doğdu. Ancak bu ısrarından vazgeçmeyen Portekizli’nin Galatasaray hayali gerçekleşti.

ETİKETLER

GalatasarayJosuePortoTransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24