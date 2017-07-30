Galatasaray'dan Ndiaye'ye alternatif!

Senegalli orta saha Badou Ndiaye için Osmanlıspor'un kapısını 5 milyon Euro ile çalan Galatasaray, teklifin reddedilmesi üzerine rakamı 6.5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Başkent ekibinin cevabını bekleyen sarı-kırmızılılar, olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatifini de hazırladı.

NTVSpor'un haberine göre; Galatasaray, Ndiaye transferinden olumsuz sonuç çıkması halinde Manchester United forması giyen Belçikalı Marouane Fellaini'ye teklif götürecek. Sarı-kırmızılıların, bu transfer için de kasasından en az 7 milyon Euro bonservis ücreti çıkması bekleniyor.

Geçen sezon Manchester United ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Fellaini, 4 gol ve 2 asistle 6 gole direkt olarak katkı sağladı.