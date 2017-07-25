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Spor

Galatasaray'dan Ndiaye atağı

Sarı-kırmızılıların yeni hedefi başkent ekibinin Senegalli ota sahası

25 Temmuz 2017 13:06

Teknik direktör Igor Tudor'un orta sahada iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu istediği bilinen Galatasaray, Osmanlıspor'un 26 yaşındaki Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin transferi için girişimlere başladı.

BeINSports'un haberine göre; Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ndiaye'nin transferi için Ankara'ya gitti. Ergün, burada Osmanlıspor yöneticileriyle görüşme gerçekleştirerek Senegalli futbolcuyu kadrolarına katmak için teklif sunacak.

Bülent Uygun açıklamıştı

Ndiaye'ye olan ilgiyi Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da açıklamıştı. Takımının kampında Ndiaye hakkında konuşan Uygun, Galatasaray ve İngiltere'den bazı kulüplerin oyuncuyla ilgilendiğini açıklamıştı. Farklı kaynaklara göre, İngiltere'den açıklanmayan bir kulüp, Ndiaye için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.

Osmanlıspor'un 2015-16 sezonunda Norveç'in Bodo Glimt kulübünden 350 bin Euro'ya transfer ettiği Senegalli orta saha, başkent ekibinin formasıyla Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 6 gol ve 2 asiste imza attı.

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