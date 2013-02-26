Galatasaray'dan muhteşem geri dönüş



Haftanın son maçında Galatasaray evinde konuk ettiği Orduspor karşısında sürpriz gollerle 2 farklı geriye düştü, ikinci yarıda rakibini ikiye katladı!

Lider Galatasaray, rakibi Orduspor için yoktan var ettiği 2 golle devreye mağlup girdi. Ama yüksek gerilimli ikinci yarıdaki yoğun baskı ve nefis goller zaferi getirdi: 4-2

Bu sonuçla lider Galatsaray puanı 46'ya çıkarırken konuk Orduspor ise 26 puanda kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu Orduspor yarı alanına yıkmayı başardı. Sarı-kırmızılılar 6. dakikada ilk tehlikeli atağını yakaladı. Çok hızlı gelişen Galatasaray atağında, Sneijder sol kanattaki Amrabat'a pasını gönderdi. Amrabat topla biraz ilerledikten sonra ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Orduspor savunması topu uzaklaştırdı.

GOL 15.DK (SELÇUK İNAN-KK): Mücadelenin 15. dakikasında futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı. Topu kontrol eden Muslera oyunu hemen kurmak istedi. Yaptığı degaj önündeki Selçuk'a çarparak ağlara gitti. Orduspor ilginç bir golle 1-0 öne geçti.

İlk 15 dakika Galatasaray daha baskılı bir oyun ortaya koyarken, Orduspor ise yakaladığı kontra ataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. Kalesinde gördüğü ilginç gole rağmen temposunu bir an olsun düşürmeyen Galatasaray, gol için rakip kaleye iyice yüklenmeye başladı. Burak ve Drogba ile ileride etkili olan sarı-kırmızılılar yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.

Kontra ataklarla Galatasaray kalesinde ikinci golü arayan Orduspor 31. dakikada Nizamettin ile gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Orduspor atağında ceza sahasına giren Nizamettin karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ama Muslera topu zorda olsa kurtardı.

Orduspor atağına sarı-kırmızılılar Burak Yılmaz ile vakit kaybetmeden karşılık verdi. Sol kanattan Amrabat, orta alandan aldığı topla rakip ceza alanına ilerledi ve pasını ceza alanına hareketlenen Burak'a gönderdi ama Fornezzi Burak'tan önce topa hakim oldu.

Kontra ataklarla golü arayan Orduspor kazandığı penaltı atışıyla farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı. Gelişen Orduspor atağında ceza sahasına gelen topu önce Galatasaray savunması uzaklaştırdı ama daha sonra ceza sahasına diğer kanattan bir orta daha yapıldı. Oluşan karambolde Hakan Balta topa eliyle dokundu ve Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi.

GOL 45.DK (STANCU): Penaltı atışında topun başına geçen Stancu, Muslera'yı terse yatırarak topu sağ köşeye yolladı ve Orduspor'u 2-0 öne geçirdi.

Oldukça çekişmeli geçen ilk yarıda konuk ekip Orduspor, Selçuk İnan'ın kendi kalesine attığı ve Stancu'nun penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı Galatasaray önünde 2-0 önde kapattı. Buarada hakem Serkan Çınar, ilk yarı sonundaki itirazları nedeniyle Fatih Terim'i tribüne gönderdi.

İkinci yarıya Galatasaray çok hızlı başladı. Golü erken bulnak için Orduspor kalesine yüklenen sarı-kırmızılılar, aradığı golü Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile buldu.

GOL 59.DK (SNEIJDER): Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Sneijder ceza sahası sol çaprazında topla buluştu ve kaleye harika bir şut çekti ve aradaki farkı 1'e indirdi:2-1.

Golü erken bulan ev sahibi ekip baskıyı arttırarak beraberlik için üst üste ataklar geliştirdi. Ordu savunmasını adeta bunaltan sarı-kırmızılılar, kalesinde de kontra ataklar görmekten kaçamadı. Buarada hakem Serkan Çınar, Fatih Terim'den sonra Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ı da tribüne gönderdi.

GOL 68.DK (BURAK YILMAZ): Galatasaray aradığı golü Burak Yılmaz'la buldu. Ceza sahasına gönderilen uzun topta umut karşı karşıya pozisyonda topa vurdu. Kaleci Fornezzi'yi geçen top direğe vurdu ama dönen topu Burak ağlara gönderdi:2-2.

Türk Telekom Arena'da goller arka arkaya gelmeye başladı. 2-2'yi bulan Galatasaray iki dakika sonra yine Burak Yılmaz ile öne geçmeyi başardı.

GOL 70.DK (BURAK YILMAZ): Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortada önce Orduspor savunması topa dokundu ama yükseklik kazanan topa Burak penaltı noktası üzerinde Burak güzel bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi:3-2.

Öne geçtiktan sonra da gol için ara vermeden yüklenen Galatasaray da bu kez sahneye çıkan isim Selçuk İnan oldu.

GOL 78.DK (SELÇUK İNAN): Gelişen sarı kırmızılı ekibin atağında Selçuk rakip ceza alanı önünde topla buluştu ve kaleye şutunu gönderdi ve top ağlarla buluştu:4-2.

4-2 öne geçen Galatasaray oyunun kalan dakikalarında tempoyu düşürerek rakibine şans tanımadı ve müthiş bir karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.