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Spor

Galatasaray'dan muhteşem dönüş

Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki 6 gollü düellonun galibi Galatasaray oldu. Böylece Aslan, ligde 8'de 8 yaptı.

07 Ocak 2012 02:00


T24 - Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki 6 gollü düellonun galibi Galatasaray oldu. Böylece Aslan, ligde 8'de 8 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanmayı başardı.

Galibiyet serisini devam ettiren sarı-kırmızılılar, 2002-2003 sezonununda sonra ilk kez üst üste 8. galibiyet almış oldu.

Cimbom'a galibiyeti getiren goler 51. dakikada Semih, 70. dakikada Selçuk, 78. dakikada Baros ve 84. dakikada Sercan'dan geldi. Ekigho'nun 22 ve 33. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geöçen Samsunspor ise skoru koruyamadı.

Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 43'e çıkardı. Bu sezon 10. yenilgisini alan Samsun temsilcisi ise 13 puanda kaldı.

Eboue'nin yerine Sabri


Deplasmanda 8 maç sonra gol yediler

Bu sezon kaleci Muslera ve savunma oyuncularının başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaray, deplasmanda 670 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 3. haftasında Karabük deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, dış sahada Ankaragücü'nü 3-0, Kayserispor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni 1-0, Trabzonspor'u 3-0 ve son olarak Orduspor'u 2-0 mağlup ederken, Beşiktaş ve Antalyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.


Samsunspor: 2 - Galatasaray: 4

Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakem: Özgür Yankaya
Samsunspor: Ertuğrul, Adem, Kemal, Akaki, Yenal, Murat Ceylan, Fink (Dk. 72 Cabezas), Murat Yıldırım, Hakan, Ekigho (Dk. 77 Serdar Özkan), Zenke
Galatasaray: Muslera, Sabri (Dk. 46 Riera), Ujfalusi, Semih, Hakan Balta, Melo (Dk. 75 Sercan), Selçuk, Engin (Dk. 57 Servet), Emre, Baros, Elmander


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