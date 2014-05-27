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Spor

Galatasaray’dan Mevlüt'e en fazla 4 milyon euro

Mevlüt Erdinç ve menajeriyle anlaşan Galatasaray, hafta içinde Fransa'ya görüşmeler için gidecek

27 Mayıs 2014 13:50

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in menajeri Pierre Frelot ile geçen hafta masaya oturup el sıkışan Galatasaray yönetimi, vakit kaybetmeden işi resmiyete dökmek için kolları sıvadı. Oyuncu ve menajeriyle anlaşan Cimbom, hafta içinde Fransa’ya çıkarma yapacak. Sarı-kırmızılılar, Mevlüt Erdinç için ayırdığı transfer bütçesine göre rakamı en fazla 4 milyon euroda tutacaklar.

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, teknik direktör Roberto Mancini’nin kanatlarda da kullanmayı düşündüğünü belirttiği Mevlüt’ü elinden kaçırmak istemeyen yönetim, Saint Etienne Kulübü ile yapılan ilk temasların ardından pazarlık masasına oturacak. 

 

ST.Etıenne son sözü söyleyecek 

 

Resmi olarak temas kurduğu tek futbolcu olan Mevlüt Erdinç’in transferini bitirmek isteyen Galatasaray, Saint Etienne Kulübü’ne bu transferlerin şartını sorup, teklifte bulundu. 

Bu sezon Fransız kulübünün forması ile 28 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran 27 yaşındaki golcü için Saint Etienne 6 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

 

Turgut Doğan Şahin sırada

 

Fransa'da yapılacak görüşmelerde bu rakamı 3.5 milyon euroya indirmeyi hedefleyen ve anlaşma sağlamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Fransa’daki görüşmeye göre Mevlüt Erdinç için bu rakamı en fazla 4 milyon euroda tutacaklar.

Galatasaray, Mevlüt transferini olumlu sonuçlandırdıktan sonra yine yerli oyunculara yönelecek. Olcan Adın için Trabzonspor’un kararını bekleyen Galatasaray’ın gündeminde olan oyunculardan biri de Turgut Doğan Şahin.

 

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