Galatasaray'dan Melo'ya yeni teklif

Galatasaray, Brezilyalı yıldızı kadrosunda tutmak için önemli bir adım attı. Yıllık ücretinin 3.3 milyondan, 2.3 milyon euroya düşürülmesini kabul etmeyen tecrübeli oyuncuya son olarak 2.7 milyon euroluk teklif yapıldı.

Galatasaray, Felipe Melo için son fedakârlığını da yaptı. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı yıldızın takımda kalması ve sözleşmesini uzatmak için sunduğu paket teklifte artırıma gitti.

Kiralık oynadığı geçen sezon 3.3 milyon euro garanti para ve 30 bin euro maç başı ücreti alan sambacıdan indirim isteyen sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli futbolcuyu kaybetmemek için önemli bir adım attı. Cim-Bom bir süre önce 2.3 milyon euro teklif edilen Melo’ya son olarak 2.7 milyon euro önerdi.

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmasına rağmen ücretinde ciddi bir indirim istenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan ve yapılan teklifi geri çeviren 28 yaşındaki yıldız futbolcunun, yeni pakete nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Yıllık 2.7 milyon euro ve maç başına 20 bin euro teklif edilen Melo ile ilgili önümüzdeki hafta önemli gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.

Fatih Terim’in takımda kalmasına sıcak baktığı Felipe Melo için ülkesinden Corinthians ile İtalya’dan Napoli’nin devreye girmesiyle panik olan sarı-kırmızılıların, 400 bin euroluk artırıma gitmesi sonrası Brezilyalı futbolcunun öneriye sıcak bakabileceği kaydedildi.

Galatasaray ile Melo’nun kulübü Juventus arasında yapılan sıkı pazarlıklar sonunda, İtalyan ekibi 11.5 milyon eurodan 7.5 milyon euroya kadar düşmüştü. Juventus’la sorun yaşamayan Cim-Bom’un yeni teklifi kabul etmesi halinde Melo’ya 3 yıllık imza attırması bekleniyor.



12 gol attı rekor kırdı



Felipe Melo bu sezon ortaya koyduğu müthiş performansla, Selçuk İnan ve Johan Elmander’le birlikte şampiyonluğa damgasını vurdu. Spor Toto Süper Lig’de 35’i ilk 11’de olmak üzere 36 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, orta saha oyuncusu olmasına rağmen 12 gol atarken, kariyer rekoru kırdı. Melo, 2007-2008 sezonunda İspanya’da Almeria forması giyerken 39 maçta 7 gol kaydetmişti.