Galatasaray'dan Melo itirazı

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş ile oynanan derbi maçının ardından Brezilyalı futbolcu Felipe Melo'nun yaptığı sevinç hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

"Yabancı kültürüne saldırı, bir tür ırkçılıktır" başlığıyla yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncularından Felipe Melo, kazanılan bir maçın sonrasında, kendi taraftarlarıyla paylaştığı bir sevinç gösterisi nedeniyle, genel istek üzerine, PFDK'ya sevk edildi" denildi.

Taraflı tarafsız pek çok yayın organı tarafından günlerdir, Melo'nun yaptığı dansın benzerinin, gerek Türkiye'de gerekse yeryüzünün hemen her köşesinde, Latin kökenli futbolcularca tekrarlandığının görüntüleriyle ortaya konulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu sevki yapanlar dahil, tüm kamuoyu, futbolcumuzun, hiç kimseyi aşağılama amacını taşımadığını ve sevincini ülkesinin geleneksel dans figürleriyle ortaya koyduğunu biliyor. Futbol, artık günümüzde yalnızca ulusal futbolcularla değil, 'dünya vatandaşları'yla oynanan oyunun adıdır. O dünya vatandaşları, yalnızca ülkelerinin futbol anlayışlarını temsil etmezler, aynı zamanda ülkelerinin ve halklarının kültürlerini ve folklorik değerlerinin paylaşımını sağlarlar. FIFA'nın ve UEFA'nın, yabancı futbolculara kapılarını ardına kadar açması, ırkçılığa karşı mücadeleyi öncelikleri arasına koyması, sadece futbol dünyasının çeşitlenmesi amacını taşımamaktadır. Ondan da öte, kültürlerin paylaşılması yoluyla sporda kardeşliğe ve dünya barışına katkı sağlanacağı öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.