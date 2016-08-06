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Spor

Galatasaray'dan Mathieu Debuchy sürprizi

İngiliz basını, transfer konusunda Arsenal'in, Galatasaray'la anlaşma sağladığını yazdı

06 Ağustos 2016 20:12

Son günlerde transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Fransız sağ bek Mathieu Debuchy ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alana haberlere göre sarı-kırmızılılar, Mathieu Debuchy'nin transferi konusunda kulübü Arsenal'le anlaştı. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına Galatasaray'a kiralandığı ifade edildi. Ancak anlaşmada satın alma opsiyonu olup olmadığına dair herhangi bir detaydan bahseldilmedi. 

Şu anda Arsenal'in Norveç'teki yeni sezon kampında bulunan Debuchy, 2014 yılında 12 milyon sterlin bonservis ücretiyle Newcastle United'tan transfer edilmişti.

Londra ekibiyle yalnızca 12 lig maçına çıkan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezonu Bordeaux'ta kiralık olarak geçirdi. Debuchy'nin Arsenal'le olan kontratı ise 2019 yılına kadar devam ediyor. 

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