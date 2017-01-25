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Spor

Galatasaray’dan Maccabi’ye tarihi fark

Maç 102-63 bitti; Maccabi FOX 13 yenilgisini yaşadı

25 Ocak 2017 02:53

Galatasaray Odeabank, Euroleague'de İsrail temsilcisi Maccabi Fox'u sahasında tarihi farkla 102-63 mağlup etti.

Euroleague'in 19. haftasında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Maccabi FOX'u 102-63 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague’deki 6. galibiyetini aldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Maccabi FOX ise 13. yenilgisini yaşadı.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Damir Javor, Miguel Perez, Clemens Fritz

Galatasaray Odeabank: Micov 16, Fitipaldo 8, Tyus 18, Can, Schilb 10, Pleiss 16, Daye 5, Sinan 8, Diebler 21, Göksenin

Maccabi FOX: Goudelock 22, Rudd 5, Seeley, Smith 6, Mekel 4, Pnini 4, Ohayon 2, Weems 12, Landesberg, Alexander, Iverson 8

1. Periyot: 20-16 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 52-39 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 72- 52 (Galatasaray Odeabank lehine)

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