Galatasaray'dan 'maç nasıl kaybedilir' dersi

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Maçtan notlar

Pino ve Kewell ilk 11'de

Fenerbahçe maçı öncesi kart alarmı

17. dakikada Pino'nun pasıyla hareketlenerek, ceza alanına sol taraftan giren Kewell'in yerden cılız vuruşunda top yandan auta gitti.18. dakikada Gabriç'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Sestak'ın cılız şutunda kaleci Zapata meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.24. dakikada Pino'nun soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde sağ tarafta buluşan Cana'nın şutunda topa son dokunan Servet'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.32. dakikada gelişen Galatasaray atağından çalımlarla ceza alanına giren Pino, pasını rahat bir durumda bulunan Aydın'a aktardı. Bu futbolcu da yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.41. dakikada Sapara'nın soldan ön direğe gönderdiği top Fatih'ten sekerken, Serdar'ın önünde kaldı. Serdar'ın zayıf vuruşunda top yandan auta çıktı.48. dakikada Stancu'nun yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta kaleci Özden yatarak, topu tek hamlede kontrol etti.49. dakikada Sapara'nın kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde iyi yükselen Rajnoch'un kafa vuruşunda top direğe çarparak, auta gitti.52. dakikada Sapara'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Klukowski topu arkaya aşırttı. Arka direkte iyi yükselen Sestak'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-162. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza alanına girerken topla buluşan Aydın'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu defans uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Pino'nun önünde kaldı. Pino, topu hafif sağa çekip mükemmel bir şutla filelere gönderdi: 1-269. dakikada Barış'ın yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta kaleci Özden topu iki hamlede kontrol edebildi.71. dakikada Uğur'un sağdan kale alanı içine gönderdiği topa kaleci Zapata ile Neill'in anlaşmazlığı sonrasında Sapara, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde önünde buldu. Bu futbolcu çok kötü bir vuruş yapınca top üstten auta çıktı.79. dakikada Klukowski'nin sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Doğan'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.86. dakikada sağdan ceza alanına gelen topu ön direkte Bednar arka direğe aşırttı. Arka direkteki Sestak ilk golde olduğu gibi topa kafayı vurdu ve kaleci Zapata'ya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-288. dakikada kaleyi tam karşıdan gören pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Sestak'ın vuruşunda top ağlara gitti: 3-2Karşılaşma, Ankaragücü'nün 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.Ankaragücü-Galatasaray maçında, konuk ekipte 3 futbolcu sakatlık ve sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.Sarı-kırmızılılarda, sarı kart cezalısı Milan Baros ile sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ve Serkan Kurtuluş, Ankaragücü karşısında sahaya çıkamadı.Bu arada, teknik direktör Gheorghe Hagi, uzun bir aradan sonra yıldız futbolcu Arda Turan'a maç kadrosunda yer verdi. Hagi ayrıca, sarı kart sınırından bulunan Arjantinli oyuncu Culio'yu da Ankara'ya getirmedi.Galatasaray Teknik Direktörü Hagi, Avustralyalı Harry Kewell ve Pino'ya uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma verdi.Sarı-kırmızılılarda Kewell ve Pino da uzun bir aradan sonra Hagi'nin kozları olarak sahaya çıktı.Bu arada, Fenerbahçe'den, Galatasaray'a devre arasında transfer olan Kazım Kazım da ilk kez yedek soyundu ve görev bekledi.Galatasaray'ın, Ankaragücü ile yapacağı maçta sarı kart cezası sınırında bulunan oyuncuların çokluğu, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşması öncesi dikkati çekiyor.Sarı-kırmızılı takımda Barış, Gökhan, Mustafa, Yekta ve Kazım Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacaklar. Ayrıca sakatlıklarından dolayı Ankaragücü maçında oynayamayacak Sabri ve Serkan da takımda sarı kart sınırındaki diğer oyuncular.Öte yandan, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte protokol tribününden izledi.Teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ın getirilmesinden sonra çıktığı ilk maçta Konyaspor karşısında 2-0'lık galibiyet alan Ankaragücü'nde, soğuk algınlığı devam eden Robert Vittek ve Metin Akan ile sakat futbolcular Güven, Cerny, Aydın, Murat ve İshak maç kadrosunda yer almadı.Ankaragücü, Galatasaray taraftarlarına sadece kale arkasındaki tribünlerde yer ayırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.Sarı-lacivertli taraftarlar ise kapalı ve maraton tribünlerinin tümünü doldururken, kale arkasındaki bölümlerde ise yer yer boşluklar göze çarptı. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin kişilik taraftar grubu takip etti.Bu arada, protokol tribününde ise büyük boşluklar gözlerden kaçmadı. Ankara'daki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında dolan protokol tribünü, bugün boş kaldı.