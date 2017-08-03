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Spor

Galatasaray'dan Lucescu açıklaması

"TFF, Fatih Terim ile yolları ayırmadan önce Lucescu'ya üst düzey yöneticilik yapması yönünde bir adım atılmıştı"

03 Ağustos 2017 17:16

Galatasaray'ın sportif direktörlük görevine getirmek için temas kurduğu Mircea Lucescu'nun Milli Takım ile sözleşme imzalaması üzerine sarı-kırmızılı kulüp açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in TFF ile yolları ayrılmadan önce, Galatasaray'ın Lucescu'ya teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya Milli Takım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız."

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