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Spor

Galatasaray'dan kulüplere örnek olacak proje

Galatasaray, UEFA'nın 2014'te hayata geçireceği mali disipline uymak için büyük çaba sarf ediyor

03 Haziran 2012 14:30

Bir sene içinde borcunu 315 milyon dolardan 251 milyon dolara düşüren sarı-kırmızılı kulüp, Sportif A.Ş.’deki bedelli sermaye artırma sürecinin sonuna geldi. Buradan elde edilecek gelirle borçlar minimum seviyeye çekilecek, UEFA tehlikesi ortadan kalkacak.

Galatasaray, üç kulübümüzün finansal sebepler gerekçe gösterilerek, UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl için men edildiği dönemde mali açıdan Türkiye’ye model olmak için önemli adımlar atıyor.

Daha 1 yıl önce 315 milyon dolarlık borcu yüzünden önünü görmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, mali açıdan doğru hamleler yaptı, bu girişimlere sportif başarılar eklenince borçlar eridi. Galatasaray’ın, 2014’te yürürlüğe girecek olan ve bir kulübe en fazla 45 milyon dolar borç sınırı koyan UEFA’nın mali kriterlerine uygun hale geleceği belirtildi.

12 ayda borçları 315.2 milyon dolardan 251.9 milyon dolara indiren Galatasaray’da, Sportif A.Ş.’deki sermaye artırımı süreci bitme noktasına geldi. İMKB’de işlem gören şirketin sermayesini bedelli olarak 2 milyon 788 bin liradan 278 milyon 808 bin liraya yükselten sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki günlerdeki nakit girdisiyle borçlarını çok düşük bir seviyeye indireceği vurgulandı.


5 Haziran bekleniyor


Başkan Ünal Aysal’ın da kulübün profesyonellerine talimat vererek, mali yönden kriterlere bir an önce uygun hale gelinmesini istediği belirtildi. Sezonu şampiyonlukla tamamlayarak yaklaşık 100 milyon liralık gelir sağlayan ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray’da gözler UEFA’nın kura çekimine çevrildi.

Sarı-kırmızılılar 15 Haziran’daki kura çekiminde bir sorun çıkmaması durumunda, şike-teşvik primi soruşturmasıyla ilgili UEFA’dan toplu ceza gelmeyeceğini düşünüyor.

Avrupa Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon en az 20 milyon euro kazanmayı planlayan Cim-Bom’un, şike ve teşvik primi yüzünden Türkiye’ye genel ceza uygulanmaması durumunda transferde hareket alanı genişleyecek.

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