Galatasaray'dan kritik zafer



Galatasaray zorlu Sivas deplasmanından 3 puanla döndü. Kalesinde bir gol gören sarı-kırmızılıların golleri 1. ve 57. dakikada Umut Bulut, 35. dakikada da Burak Yılmaz'dan geldi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselen sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk dakikasında Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti.

19. dakikada Erman Kılıç'ın golüyle eşitlenen skoru, 35. dakikada Burak Yılmaz, Galatasaray lehine çevirdi.

57. dakikada tekrar sahneye çıkan Umut Bulut skoru belirledi: 3-1

Galatasaray bu skorla 29 puana ulaşarak ligde zirvedeki yerini korudu.

Maçtan detaylar

1. dakikada Eboue'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Umut Bulut'un ceza alanında çapraz pozisyondan sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Borjan'ın müdahalesine rağmen ''doksan'' tabir edilen noktadan ağlarla buluştu: 0-1

6. dakikada Ziya'nın soldan ceza alanına ortasında Grosicki'nin vuruşunda kaleye paralel giden top, arka direkte bekleyen Erman'ın önünde kaldı. Çapraz pozisyondaki Erman, topu boş kaleye gönderemeyince Sivasspor net bir fırsattan yararlanamadı.

19. dakikada Sivasspor, eşitliği sağladı. Aatif ile Pedriel'in paslaşmasının ardından ceza alanı yayı üzerinde topu önünde bulan Erman, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

30. dakikada sağdan ceza alanına giren Grosicki'nin pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Erman'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.

32. dakikada Amrabat'ın pasında ceza alanında çapraz pozisyonda topla buluşan Umut'un vuruşunda, kaleci Borjan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Grosicki'nin ceza alanı sağ çaprazından sert vuruşunda kaleci Ufuk, topu kornere çeldi. Erman'ın kullandığı köşe atışında, Pedriel'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35. dakikada Amrabat'ın soldan defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Burak, kalesini terk eden Borjan'ın yanından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Grosicki'nin sağdan ceza alanına ortasında Aatif'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

57. dakikada Sivasspor orta sahasında Kadir Bekmezci'den kaptığı topla hareketlenen Yekta'nın defansın arkasına pasında topla buluşan Umut Bulut, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Umut, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 1-3

72. dakikada Grosicki'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan sert vuruşunda, top kaleci Ufuk'ta kaldı.

76. dakikada gelişen Sivasspor atağında Erhan'ın pasında ceza alanında topla buluşan Pedriel'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.