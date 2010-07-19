-GALATASARAY'DAN İMKB'YE "ÖZEL DURUM" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcuları Leo Franco ile Adrian Carrusca'yla ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) açıklama gönderdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş'den İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamasında, Franco'yla ilgili olarak, ''Profesyonel futbolcumuz Leonardo Neoren Franco'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir'' denildi. Öte yandan, dün kulüple sözleşmesi fesih edildiği belirtilen Carrusca'nın durumu için ise İMKB'ye farklı bir açıklama iletilerek, ''Profesyonel futbolcumuz Marcelo Adrian Carrusca, Arjantin Kulübü Club Atletico Banfield'a bu sezon sonuna kadar kiralanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.