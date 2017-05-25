Galatasaray'dan hisse satışı

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, dün Galatasaray Sportif AŞ payları ile ilgili olarak 29,14-31,22 TL fiyat aralığından 504 bin 196 adet satış işleminin kulüp tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu işlemle birlikte Galatasaray Sportif AŞ sermayesinde kulübün paylarının yüzde 66,424'e gerilediği bildirilen açıklamada, satılan 504 bin 196 adet pay senedinin şirket sermayesindeki oranının yüzde 2,3294 olduğu kaydedildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, dün en yüksek 31,68 TL'yi görmesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçerek günü yüzde 5,21 azalışla 29,50 TL'den tamamlamıştı. Galatasaray hisseleri, mayıs genelinde ise yükseliş eğiliminde hareket ederek nisan ayına göre dünkü kapanış itibarıyla yatırımcısına yüzde 21,90 kazandırmıştı.