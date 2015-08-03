Galatasaray'dan Hamit müjdesi

Galatasaray'da Avusturya kampının son antrenmanında sakatlanan ve sol diz iç menüsküsünde yırtık tespit edilen Hamit Altıntop için Galatasaray resmi internet sitesinden, "Oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" açıklaması geldi.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Hamit Altıntop, bugün Liv Hospital'da Doç. Dr. Uğur Haklar ve Op. Dr. Yener İnce tarafından sol dizinden başarılı bir atroskopi geçirmiştir.

Oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır.