Galatasaray'dan halka açık yayın; taraftarlar AVM'de toplanacak!

Galatasaray Kulübü, Göztepe maçı için taraftarına özel bir organizasyon hazırladı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, şampiyonluğun gelebileceği Göztepe-Galatasaray maçı için taraftarını Türk Telekom Stadı'nın yakınındaki bir alış veriş merkezi'nde ağırlayacak.

Galatasaray ticari operasyonlar direktörü Kerem Ertan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda fiziki şartlardan dolayı organizasyon yapılmasının mümkün olmadığını belirtirken, "beIN SPORTS ve Digiturk'e teşekkür etmemiz lazım. Bu yayının halka açık şekilde seyredilmesi aslında istenen bir durum değil. Onlara kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Oraya gelenler için ciddi ve güzel bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.