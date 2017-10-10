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Spor

Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması

Sarı kırmızılı kulüp Habertürk gazetesindeki Erhan Telli'nin haberini yalanladı

10 Ekim 2017 20:09

Galatasaray Kulübü, kadro dışı bırakılan Hakan Balta'nın A Takım'ın girdiği bölümlere giremediği ve tesislerde kahvaltı etmesinin dair yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bugün bazı basın organlarında Galatasaray'da kadro dışı olan Hakan Balta ile ilgili bir takım haberler ortaya atılmıştı. Söz konusu haberlerde deneyimli futbolcuya Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kısıtlama getirildiği, kahvaltı yapmasının dair yasaklandığı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp de bu konu hakkında yaptığı açıklamada;

"Bugün HaberTürk gazetesinde “Kahvaltı Bile Yasak” başlığı altında yayınlanan haberdeki içerik tamamen gerçek dışıdır. Teknik bir karar sonucu bu sezonki A takım kadrosunda yer almayan oyuncumuz Hakan Balta’nın maddi-manevi tüm bireysel hakları kulübümüz tarafından korunmaktadır ve haberde iddia edildiği gibi oyuncumuzun şahsına herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.Haberciliğini yalanlar üzerine oluşturan, gazetecilik mesleğini kişisel egolarını tatmin ile değiştiren, okuru hiçe sayarak çalıştığı gazetenin sayfalarını kendi hayal dünyalarına sermaye alt yapısı olarak kullanan bir anlayışın ürettiği bu tarz yalan haberlere camiamızın ve spor kamuoyunun itibar etmeyeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi. 

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