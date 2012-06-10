Galatasaray'dan Gyan için 6 milyon euro

G.Saray, bonservisi Sunderland’de olan Ganalı oyuncunun peşine düştü.Sarı-kırmızılı yönetim, Asamoah Gyan için 6 milyon euroluk bir teklifle İngilizler'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Transferde Gaziantepspor’dan stoper mevkiinde görev yapan Dany Nounkeu’yu kadrosuna katan Galatasaray, rotayı eski göz ağrısı Asamoah Gyan’a çevirdi. Sarı kırmızılı yönetimin, geçen yıl transfer etmek istediği Gyan’ın bonservisi şu anda İngiliz kulübü Sunderland’de bulunuyor.



Ancak golcü oyuncu, kiralık olarak Katar’ın Al Ain takımının formasını giyiyor. Geçen sezon 22 gole imza atan Ganalı yıldız, artık Katar’da kalmak istemediğini pek çok kez dile getirdi. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımın formasını giyeceğinin altını çizdi.



13 milyon euroya almışlardı



Son şampiyon G.Saray’ın gelecek yıl Devler Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle Gyan, şimdiki kulübünden kazandığı ücretin daha azına imza atabilir. Golcü oyuncuyu Sunderland, Rennes’den 13.1 milyon Euro ödeyerek almıştı. Ancak Gyan, İngiliz takımında beklentileri karşılayamayınca sezon başı Katar’ın Al Ain takımına kiralanmıştı. G.Saray’ın 28 yaşındaki golcü için İngilizlere 6 milyon Euro önereceği belirtildi.



İkinci hedef Inter’li Diego Milito



Sarı-kırmızılıların ayrıca, Inter’den ayrılacağı kesinleşen Diego Milito’yla da ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşındaki golcüye, kulübünün sembolik bir bonservis bedeli biçeceği ifade edildi. Bundan haberdar olan Galatasaray’ın da harekete geçtiği, Milito’nun menajeriyle temasta bulunacağı belirtildi. Cimbom’un bu isim için yoğun baskı kurduğu öğrenildi.



Yıllık 3 milyon euro önerilecek



Milan Baros ve Mehmet Batdal’ı gönderip, Sercan’ı kiralayacak olan Cimbom’da forvete iki takviye yapılacak. Katar’da haftalık 120 bin euro’ya (4.8 milyon euro) oynayan Gyan, 22 gole imza attı. Aslan, Ganalı yıldıza yıllık 3 milyon Euro önerecek.



Asamoah Gyan kimdir?



· Uyruğu: Gana

· Yaş: 28

· Boy: 1.80 m.

· Kilo: 77 kg

· Mevkii: Forvet

· Kulüpler: Liberty Professionals (2003), Udinese (2003-08), Modena (2004-06), Rennes (2008-10), Sunderland (2010), Al Ain (2011-12)

· Milli takımlar: Gana (2003)



Çok teknik bir isim



G.Saray’ın listesinde adı ilk sıraya çıkan Ganalı golcünün dikkat çeken yönleri şöyle;

1-Pek çok forvete oranla daha teknik bir isim...

2-Pozisyonlardaki bitiriciliği yüksek seviyede...

3-Hava toplarında etkili olmayı başarabiliyor.