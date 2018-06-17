Galatasaray'dan Gomis'e: Ocak ayına kadar bekle

Galatasaray’da yönetimin ücretine zam istediği ve Çin kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye aldığı iddia edilen Bafetimbi Gomis'e yeni bir teklif götürmeye hazırlandığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar'ın Gomis'e “Gitmene ses çıkarmayız ama bizim için ertele. Hem sen hem biz kazanalım.” önerisinde bulunacağı ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre Çin’deki transfer döneminin Ocak ayında başlaması nedeniyle böyle bir düşünce içerisinde olduğu söylenen Galatasaray yönetimin, bu süre boyunca Gomis'ten faydalanmayı düşündüğü belirtildi. Ayrıca 32 yaşındaki fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performansa bağlı olarak 7-10 milyon euro arasında olan bonservisinin 15-20 milyon euroya kadar yükselebileceğini hesaplayan sarı-kırmızılıların bu sayede kasasına daha fazla para girecek.

3 milyon 350 bin euro garanti ücret alan golcu oyuncunun bu teklife yaklaşımının nasıl olacağının henüz bilinmediği ifade edildi. Galatasaray'ın Gomis'in bu teklifi kabul etmesi için yarım sezonluk ücretine zam yapmayı düşüdüğü de iddialar arasında yer aldı.