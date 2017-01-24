Galatasaray’dan gol yağmuru

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yendi. Grup ikincisi olarak bir üst tura çıkan Galatasaray'ın rakibi Medipol Başakşehir oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda E Grubu'nun son maçında Galatasaray, kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaştı.

4. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Lukas Podolski, 10. dakikada Galatasaray'ın ve kendisinin 2. golünü atarak skoru 2-0'a getirdi.

15. dakikada Yasin Dülger'in golüyle 24 Erzincanspor farkı 1'e indirdi.

25. dakikada Ahmet Kaan Ergün'ün golüyle 24 Erzincanspor beraberliği yakaladı.

Galatasaray, 27. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle 3-2 öne geçti.

50. ve 55. dakikalarda Podolski'nin golleriyle Galatasaray 5-2 öne geçti.

Podolski 63. dakikada kendisinin 5. Galatasaray'ın 6. golünü attı.

Galatasaray, karşılaşmayı 6-2 yendi.