Galatasaray'dan giden dikiş tutturamıyor

Sarı-kırmızılı takımdan Avrupa’ya son iki yılda giden oyuncuların dördünün takımı küme düşerken, ikisi kadro dışı kaldı. Bazı yıldız isimler de kulübeye hapsoldu.

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın derlediği habere göre; Galatasaray son iki yılda çok sayıda oyuncusunu Avrupa'ya gönderdi. Ancak bu ayrılıkların bazı oyunculara iyi geldiği söylenemez. Yüklü bir bonservis bedeli karşılığı takımdan ayrılan Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düşerken, bu sezon Emre Çolak'ın formasını giydiği La Liga ekibi Deportivo da yine alt ligin yolunu tuttu. İşte sarıkırmızılı takımdan son yıllarda Avrupa'ya giden ve istenileni veremeyen futbolcuların oradaki performansları:



Wesley Sneijder: Uzun soluklu Galatasaray kariyeri sonrası Fransız ekibi Nice'e transfer oldu. Sezon başında gittiği Nice forması ile sadece 8 maçta 646 dakika forma giyebilen Sneijder, 1 asist yaparken, ardından Katar'ın yolunu tutmak zorunda kaldı.



Nigel De Jong: Devre arasında Alman ekibi Mainz 05'e giden De Jong, burada takımının çıktığı 17 Bundesliga maçının onuna ilk 11'de başladı. Altı maçta kadroda olmasına rağmen şans tanınmayan 33 yaşındaki futbolcu, ortalama 43 dakika süre alabildi.



Cenk Gönen: Beş sezon süren Beşiktaş kariyerinden sonra 600 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan oyuncu, buradan ise İspanyol ekibi Malaga'nın yolunu tuttu. Sezon başında transfer olduğu Malaga'da bir dakika bile süre alamayan 30 yaşındaki Cenk, üçüncü kaleci durumuna gelirken, takımı ile beraber bir alt lige düşen isimler arasına girdi.



Badou Ndiaye: Adı son zamanlarda Türk ekipleri ile anılan Ndiaye, Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer olduktan sonra 13 maçta bin 140 dakika süre aldı. Takımı onun forma giydiği maçlarda sadece bir galibiyet aldı ve 10 sezon sonra küme düştü.



Emrah Başsan: Daha fazla süre almak için ocak ayında gittiği Portekiz ekibi Setubal'de 6 maçta 137 dakika süre alabildi. Bu maçlarda bir gol atan ve bir asist yapan Emrah'ın takımı son hafta ligde kalmayı garantiledi.



Emre Çolak: İki sezon önce transfer olduğu Deportivo La Coruna ile ilk sezonunda iyi işler yapan ikinci sezonunda ise dökülen Emre Çolak, kadro dışı kaldığı sezonun sonunda kümse düşmekten kurtulamadı. Emre, küme düşen takımında maç başına ortalama 38 dakika süre alabildi.



Lionel Carole: Sezon başında gittiği İspaya La Liga ekibi Sevilla'da 8 maçta 810 dakika forma giyebildi. İstenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Carole, takımında kadro dışı da bırakılırken, yeni sezonda sarı-kırmızılılara geri dönecek.



Jason Denayer: Galatasaray'da kiralık olarak geldikten bir sezon sonra Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olan ve takımı ile ligde maç başına 49 dakika süre alan Denayer, İngiliz ekibi ile küme düşerken, tekrar Galatasaray'ın yolunu tuttu.