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Spor

Galatasaray'dan forma reklamı için 52 milyon liralık anlaşma

Galatasaray ile NEF arasında sponsorluk anlaşması 3 yıl geçerli olacak

11 Ağustos 2016 11:31

Galatasaray, NEF ile yapılan sponsorluk anlaşmasından primlerle birlikte 3 yıl için 52 milyon 500 bin TL kazanacak. Anlaşmaya ilişkin imza töreni dün Türk Telekom Arena'da gerçekleşti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre anlaşmayla ilgili detaylar şöyle:

"Şirketimiz ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) arasında 1 + 1 + 1 sezon opsiyonlu olarak Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye'de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacak göğüs reklamı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma kapsamında: Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. Şirketimize 2016 - 2017 futbol sezonu için 9.500.000 TL, anlaşmanın devam etmesi halinde 2017 - 2018 futbol sezonu için 10.500.000 TL, 2018 - 2019 futbol sezonu için 11.000.000 TL olmak üzere toplam 31.000.000 TL sponsorluk bedeli, performans primleriyle birlikte ise toplam 52.500.000 TL ödeyecektir."

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