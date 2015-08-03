Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'dört yıldızlı' gönderme

Eski teknik direktörleri Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Inter'le karşılaşan Galatasaraylı futbolcular, eski teknik direktörlerine verdikleri, 'dört yıldızlı' kağıtla, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonda Mancini'yi ti'ye alan Volkan Demirel'den intikam aldı.

Mayıs 2014’de Galatasaray'ın o dönemki teknik direktörü Mancini’nin futbolcularına kağıda yazarak taktik vermesini eleştiren Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, maç içinde kağıtla gönderme yaparak, kameralara, 'Şampiyon Fenerbahçe' yazısını göstermişti.

Galatasaray'la İnter arasında oynanan hazırlık maçının 4.dakikasında, Galatasaray İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin, saha kenarına gelerek kaptan Selçuk İnan’a kağıt verdi. Selçuk, kağıdı Burak Yılmaz’a götürdü. Burak Yılmaz da baktıktan sonra Wesley Sneijder’a teslim etti. Hollandalı yıldız da gülerek elindeki kağıt ile bir anda Inter kulübesine doğru koştu. Sneijder kağıdı sarı kırmızılı takımın eski hocası, Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini’ye götürdü.

İtalyan teknik adam da eski futbolcularının bu hareketi üzerine kameralara 4 yıldızın yer aldığı kağıdı gösterdi.

