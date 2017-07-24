Galatasaray'dan Feghouli ve Sinan açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a karşı gruba elenmesiyle "soğuk duş" etkisi yaşayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, transfer çalışmaları için yurt dışına gitti. Gece geç saatlerde yurda dönen ikiliden Ergün, havaalanında BeINSports'a açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Sofiane Feghouli'nin transferinde mutlu sona ulaşacaklarını umduğunu söyleyen Ergün, şöyle konuştu:

"Feghouli ile görüşmelerde bulunduk. Transfer kesinleşmeden bir şey konuşmak doğru olmuyor, umarım mutlu sona ulaşacağız. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor ama bu transfer görüşmemiz bire bir Feghouli ile oldu. Bu hafta içerisinde Feghouli'nin transferinin netleşmesini bekliyoruz.

"Sinan Gümüş netleşmedi"

"Şu anda Sinan Gümüş'ün durumu için netleşen bir durum yok, bu hafta içerisinde Sinan Gümüş'ün de durumuna bakacağız" dedi.