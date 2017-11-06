Galatasaray'dan Feghouli için Babel, Alper ve Rodallega'lı savunma

Galatasaray Kulübü, Sofiane Feghouli'nin üç maçlık cezasını indirmek için Tahkim Kurulu'na, cezasında indirime gidilen Ryan Babel, Alper Potuk ve Hugo Rodallega örneklerini göstererek itirazda bulunacak.

Galatasaray yönetimi, Trabzonspor maçında Olcay Şahan ile yaşadığı fiziki tartışmanın ardından gördüğü kırmızı kart sonrası üç maç ceza alan Sofiane Feghouli için perşembe günü Tahkim Kurulu’na itirazda bulunacak. Cezayirli oyuncunun ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünen sarı-kırmızılı yönetim, cezanın bir maça indirilmesini talep edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre Feghouli’nin cezası bir maça inerse, yıldız oyuncu milli aradan sonra oynanacak Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında forma giyebilecek. Galatasaray, cezanın bir maça indirilmemesi durumunda ya iki maç ceza alması için ya da cezanın ertelenmesi için talepte bulunacak.

Babel, Alper ve Rodallega'lı savunma

Galatasaraylı yöneticiler, Tahkim Kurulu’na yapacağı itiraz başvurusunda Babel ve Rodallega’nın cezalarında yapılan indirimler ile Alper Potuk’un kırmızı kart sonrası aldığı bir maç cezayı örnek olarak gösterecek.

Tahkim Kurulu, bu sezon Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Ryan Babel’in cezasını bir maça, Trabzonspor’un golcüsü Hugo Rodallega’nın kupa maçında rakibine kafa attığı gerekçesiyle aldığı 3 maçlık cezasını ise iki maça indirmiştir.

Fenerbahçe’de Alper Potuk ise, Akhisar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza almıştı.