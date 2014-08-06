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Spor

Galatasaray'dan Federasyon hakkında suç duyurusu

Galatasaray, basketbol federasyonu başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu hakkında, 'görevlerini kötüye kullandıkları' gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı

06 Ağustos 2014 00:36

Galatasaray, basketbol federasyonu başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu hakkında, 'görevlerini kötüye kullandıkları' gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı

Galatasaray Kulübü, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu hakkında, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş görevlerini yerine getirmedikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunması için kulübün hukuk birimine talimat verilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 17 Haziran'da başlayan sürecin devamı olarak, bugünkü toplantısında önemli bir karar daha aldı.

Toplantıda; Basketbol Federasyonu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu hakkında, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş görevlerini yerine getirmedikleri ve görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunması için kulübün hukuk birimine talimat verilmesi kararlaştırıldı.

Hatırlanacağı gibi, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı; Basketbol Federasyonu'nun adaletli bir yönetim gösterme iradesini ve bütün güvenilirliğini yitirdiği için, play-off'un son maçına çıkmamıştı.
 
Bugün başlatılması kararlaştırılan hukuki süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuyla ve camiamızla paylaşılmaya devam edilecektir."

 

 

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